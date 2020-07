Zangrillo duro contro i virologi “vip” del coronavirus (Di domenica 12 luglio 2020) Il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo apre un altro fronte di polemica con i suoi colleghi virologi. Questa volta li chiama “topi di laboratorio” non accettando di essere smentito riguardo alle sue dichiarazioni che hanno suscitato molto clamore nella comunità scientifica, sul fatto che il coronavirus “clinicamente non esiste più”. La polemica “Qui ci sono topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi. E questi sono veramente pericolosi – dice in un intervento alla trasmissione In Onda – avendo vissuto la malattia nella sua versione più aspra e più violenta, mi sono indispettito quando qualcuno che aveva avuto solo la fortuna di avere il contatto con la provetta si permetteva di confutare quello che noi dicevamo.” La risposta Il ... Leggi su quifinanza

"Qui ci sono topi di laboratorio che pensano di saperla più lunga di noi. E questi sono veramente pericolosi – dice in un intervento alla trasmissione In Onda – avendo vissuto la malattia nella sua ve ...

