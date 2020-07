Zangrillo contro virologi-star: “Sono topi di laboratorio, pensano di saperne di più” (Di sabato 11 luglio 2020) “La vaccinoterapia è fondamentale in mille circostanze. Quando si discute di obbligo o non obbligo è perché la politica si fa prendere la mano. Io ho lottato contro la terapia stamina e tutte le bufale che periodicamente in Italia sorgono dal nulla. Sono un amante della medicina ortodossa e delle evidenze“. Così Alberto Zangrillo in un intervento alla trasmissione In Onda si è schierato contro i “virologi-star”, che in questi mesi hanno rilasciato numerose interviste a proposito della pandemia. “Mi sono ritagliato questo ruolo inusuale, altrimenti ero solo il povero medico di Berlusconi, perché ho detto la verità” ha aggiunto l’esperto, “avendo vissuto la malattia nella forma più aspra e dolente, mi ... Leggi su sportface

"Parassitologo" - "Situazione esplosiva". Botta e risposta Zangrillo-Crisanti : in diretta tv si sfiora lo scontro Botta e risposta tra Alberto Zangrillo e Andrea Crisanti. I due, entrambi in collegamento con Omnibus, la trasmissione di La7 condotta da Alessandra Sardoni, parlano di coronavirus. Peccato però che per il primo la carica virale ad oggi ...

Virologi contro Zangrillo. "Troppa euforia sui dati. È in atto un nuovo ciclo" Maria Sorbi La lettera delle società scientifiche frena "il manifesto dell'ottimismo" sui contagi Le società scientifiche tirano il freno mano e cercano di ristabilire la verità sulla pandemia. Ben consapevoli che i ...

Lo scontro tra Crisanti e Zangrillo a Cartabianca Ieri da Bianca Berlinguer a Cartabianca è andato in scena uno scontro tra il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo e il professor Andrea Crisanti, responsabile del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera ...

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo contro Alberto Zangrillo a In Onda contro i virologi star del coronavirus: "Topi di laboratorio, sono davvero pericolosi" Liberoquotidiano.it Zangrillo, attacco ai virologi star: "Siete topi di laboratorio!"

