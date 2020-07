Zangrillo all’attacco: «I virologi che fanno le star sono pericolosi topi da laboratorio» (Di sabato 11 luglio 2020) Zangrillo torna all’attacco: «virologi star? topi da laboratorio. Questi sono pericolosi»… La replica, piccata, non tarda ad arrivare: «Non vorrei disturbare col mio squittio ma». E giù con smentite e attacchi frontali contro il primario del San Raffaele, utlimamente al centro di polemiche e attacchi: sferrati e incassati. Così, dopo aver stroncato anche la sola idea dei virologi in prestito alla politica. Dopo Aver escluso, senza possibilità di ripensamenti dell’ultimo minuto, una sua candidatura presente o futura. Dopo aver attaccato in questi lunghi mesi di emergenza Covid, esperti in tv e luogotenenti in massa nelle task force di governo, Zangrillo torna alla carica. E ... Leggi su secoloditalia

