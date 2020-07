Worlds 2020: la competizione rischia la cancellazione? (Di sabato 11 luglio 2020) La pandemia di COVID-19 ha riscritto le nostre abitudini, costringendo quasi tutte le manifestazioni esportive ad optare per il formato completamente online. Adesso anche i Worlds 2020 , che si ... Leggi su corrieredellosport

La pandemia di COVID-19 ha riscritto le nostre abitudini, costringendo quasi tutte le manifestazioni esportive ad optare per il formato completamente online. Adesso anche i Worlds 2020, che si dovrebb ...

In tempi come quelli che stiamo vivendo, è veramente difficile fare delle previsioni sul destino dei grandi eventi in programma. La pandemia di COVID-19 ha cambiato tante cose, in primis il mondo dell ...

