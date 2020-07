Wimbledon: quando il tennis influenza la moda (Di sabato 11 luglio 2020) Insieme a concerti e festival, il Coronavirus ha determinato lo stop anche del più leggendario torneo di tennis del mondo. Wimbledon (che prende il nome dall’omonimo quartiere a sud di Londra) avrebbe dovuto infatti avere luogo proprio in questi giorni e se sul suo Centre Court, il campo principale dove di solito si disputano le finali, i giocatori sarebbero stati i protagonisti indiscussi, da qualche anno anche il pubblico sugli spalti ha iniziato ad attirare l’attenzione. Nel corso del tempo, infatti, oltre ai membri della Famiglia Reale, da sempre grandi appassionati dello sport con le racchette, hanno iniziato a popolare le tribune star di Hollywood del calibro di Beyonce, Emma Watson e Jessica Biel. Leggi su vanityfair

Kate Middleton è una grande sportiva e non intende rinunciare a Wimbledon, almeno virtualmente. Per celebrare quello che sarebbe stato il weekend conclusivo del torneo, la Duchessa si è collegata in v ...

“Wimbledon è sicuramente il torneo più speciale. Ho sempre sognato di vincerlo. Ricordo che quando avevo sei o sette anni, immaginavo di sollevare quel trofeo guardandomi allo specchio. Speravo che un ...

