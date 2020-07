Whirpool, sindacati: Anche Provenzano al tavolo del 31 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) “Abbiamo ribadito al governo che nel prossimo incontro si puo’ costruire un progetto importante e vorremo che al prossimo tavolo del 31 luglio ci sia Anche il ministro per il Sud”. Lo ha detto Massimiliano Guglielmi, rappresentante della Fiom per la Whirlpool di Napoli al termine dell’incontro che i rappresentanti sindacali hanno avuto a Napoli con il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano a margine della conferenza programmatica del Pd di Napoli. “I progetti accennati solo da Invitalia – ha sottolineato Guglielmi – non ci interessano. Invitalia doveva venire al tavolo per verificare se le dichiarazioni di Whirlpool erano sostenibili, ma la realta’ e’ che lo stabilimento e’ in perdita perche’ non manda volumi di produzione, se li ... Leggi su ildenaro

Whirpool Napoli : piano di rilancio entro il 31 luglio - ma è scontro con i sindacati “Non siamo disponibili a processi di reindustrializzazione che sono truffe legalizzate. Whirlpool e il Governo devono sapere che se non ci daranno una soluzione vera di reindustrializzazione del sito di Napoli, le lavoratrici e i lavoratori ...

TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Whirpool, sindacati incontrano ministro Provenzano: 'Riconversioni sono fallimentari' - LaPresse_news : Whirpool, sindacati incontrano ministro Provenzano: 'Riconversioni sono fallimentari' - tvbusiness24 : I lavoratori della #Whirpool sono sul piede di guerra e proclamano 8 ore di #sciopero nazionale per il prossimo 17… - Affaritaliani : Whirpool, sindacati proclamano 8 ore di sciopero nazionale il 17 luglio - Affaritaliani : Whirpool, 8 ore di sciopero nazionale il 17/07 -

Ultime Notizie dalla rete : Whirpool sindacati Whirpool, sindacati: Anche Provenzano al tavolo del 31 luglio Il Denaro Whirpool, sindacati: Anche Provenzano al tavolo del 31 luglio

di Marco Milano Ad Anacapri riapre “La Canzone del Cielo”, un viaggio con la seggiovia che porta visitatori tra natura e storia. Dopo due ...

Whirpool, sindacati incontrano ministro Provenzano: "Riconversioni sono fallimentari"

I sindacati e una delegazione della Rsu della Whirpool di Napoli hanno incontrato il ministro per il Sud Provenzano in merito alla vertenza dello stabilimento che va avanti da un anno. "Le riconversio ...

di Marco Milano Ad Anacapri riapre “La Canzone del Cielo”, un viaggio con la seggiovia che porta visitatori tra natura e storia. Dopo due ...I sindacati e una delegazione della Rsu della Whirpool di Napoli hanno incontrato il ministro per il Sud Provenzano in merito alla vertenza dello stabilimento che va avanti da un anno. "Le riconversio ...