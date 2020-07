Volley, Porto Robur Costa e la clausola covid (Di sabato 11 luglio 2020) Il Porto Robur Costa, club di Volley maschile italiano militante in Superlega, ha deciso di inserire all’interno dei contratti dei propri tesserati la “clausola covid“, che altro non è che un taglio del 20% dello stipendio. I contratti dovranno essere risiglati dagli atleti confermati, in quanto il Porto Robur Costa ha deciso di trasferire il titolo sportivo e tutti gli asset con simbolo positivo ad un’altra società. Infatti è nata una nuova azienda chiamata Porto Robur Costa 2030, con un nuovo assetto societario e un bilancio immacolato. La società di Volley con sede a Ravenna, quindi, ora chiede ai propri tesserati ... Leggi su news.superscommesse

viverefermo : Porto Sant'Elpidio: Volley Angels Project ricomincia con la B2 ed una squadra in C - Teleromagna : VOLLEY: Nasce Porto Robur Costa 2030, la presidente è Daniela Giovanetti | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Porto A3: Porto Viro, otto anni di pallavolo Volleyball.it Cambia look la spiaggia libera del porto

Spiaggia libera del porto, quasi pronto il cambio look. Già entro agosto ‘all’idrovora’ si potrebbe vedere sorgere chiringuiti, spogliatoi e tante altre novità che saranno realizzate grazie a una spes ...

Bruno Vinti è un nuovo giocatore nerofucsia

PORTO VIRO (Rovigo) - Ci dev’essere un profondo legame ancestrale, un’invisibile linea rossa che collega l’Argentina a Porto Viro. Tre anni fa Juan Cuda, l’anno scorso Martin Kindgard, e soltanto poch ...

Spiaggia libera del porto, quasi pronto il cambio look. Già entro agosto ‘all’idrovora’ si potrebbe vedere sorgere chiringuiti, spogliatoi e tante altre novità che saranno realizzate grazie a una spes ...PORTO VIRO (Rovigo) - Ci dev’essere un profondo legame ancestrale, un’invisibile linea rossa che collega l’Argentina a Porto Viro. Tre anni fa Juan Cuda, l’anno scorso Martin Kindgard, e soltanto poch ...