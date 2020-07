"Voglio sapere i nomi degli esperti". Il virologo Tarro bombarda Conte: "Stato d'emergenza solo a fini politici", cosa non torna (Di sabato 11 luglio 2020) "Vorrei sapere i nomi". Al professor Giulio Tarro non torna proprio la decisione del premier di Giuseppe Conte, già annunciata, di voler prorogare lo Stato d'emergenza da coronavirus di altri 6 mesi. Il premier si auto-assegnerebbe pieni poteri fino al 31 dicembre 2020, di fatto quasi un anno intero di procedure democratiche sospese. Mai accaduto, se non in tempo di guerra. E se nel pieno della guerra vera, quella sanitaria, nessuno, neanche nell'opposizione di centrodestra, si è scandalizzato per l'accentramento dei poteri a Palazzo Chigi. già verso la fine della Fase 1 la protesta ha iniziato a sollevarsi da più parti della comunità politica, ma pure della società civile e della comunità scientifica. ... Leggi su liberoquotidiano

PaoloLoSardo1 : @FrancescaMinie3 Non voglio sapere cosa mette in lavastoviglie o come si fa la doccia.... - spilaceto : RT @Libero_official: 'Voglio sapere i nomi degli esperti'. Il virologo #Tarro contro #Conte: '#Statodiemergenza solo a fini politici', cosa… - QuestoTizio : RT @Libero_official: 'Voglio sapere i nomi degli esperti'. Il virologo #Tarro contro #Conte: '#Statodiemergenza solo a fini politici', cosa… - Luciano06815942 : RT @Sashka1001: Si ricomincia! Il giullare è stato sospeso senza sapere il motivo e senza possibilità di contestazione. Se continuano a cen… - tigrelt : RT @Libero_official: 'Voglio sapere i nomi degli esperti'. Il virologo #Tarro contro #Conte: '#Statodiemergenza solo a fini politici', cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio sapere Giulio Tarro contro Conte: "Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti" LiberoQuotidiano.it Giulio Tarro contro Conte: "Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti"

"Vorrei sapere i nomi". Al professor Giulio Tarro non torna proprio la decisione del premier di Giuseppe Conte, già annunciata, di voler prorogare lo stato d'emergenza da coronavirus di altri 6 mesi.

Cara Giorgia Meloni, sul Mes sbagli

ho visto la tua intervista al TG2 post, dove tu dai spiegazioni sul perché, secondo te, il MES è una fregatura. Nella tua polemica politica con il Movimento Cinque Stelle non entrerò, dal momento che ...

"Vorrei sapere i nomi". Al professor Giulio Tarro non torna proprio la decisione del premier di Giuseppe Conte, già annunciata, di voler prorogare lo stato d'emergenza da coronavirus di altri 6 mesi.ho visto la tua intervista al TG2 post, dove tu dai spiegazioni sul perché, secondo te, il MES è una fregatura. Nella tua polemica politica con il Movimento Cinque Stelle non entrerò, dal momento che ...