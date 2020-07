Virus Lazio, 19 nuovi casi. D'Amato: «Dodici contagiati arrivano dall'estero, anche da India e Ungheria» (Di sabato 11 luglio 2020) Nel Lazio si registrano oggi 19 nuovi casi. «Di questi due terzi, ossia 12, sono quelli di importazione (12)», spiega l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpi… - CWB_NGO : RT @CWB_NGO: A tutti gli Amici Italiani che ci seguono VI imploriamo, Vi preghiamo Ma cosa 'caspita state combinando'??? Non sono mai sta… - Notiziedi_it : Virus Lazio, 19 nuovi casi. D'Amato: «Dodici contagiati arrivano dall'estero, anche da India e Ungheria» - StikazziDav : RT @ilmessaggeroit: Virus #lazio, 19 nuovi casi. D'Amato: «Dodici contagiati arrivano dall'estero, anche da India e Ungheria» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Virus #lazio, 19 nuovi casi. D'Amato: «Dodici contagiati arrivano dall'estero, anche da India e Ungheria» -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Lazio

Il Covid-19 circola ancora e fa ancora paura in provincia di Latina. L'attenzione dell'Asl è ora concentrata su un parco acquatico del capoluogo pontino e su Formia. E a peggiorare le cose c'è il part ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 11 luglio. Aumentano i nuovi casi da Coronavirus in Italia: 276 contagi e 12 decessi registrati nell’ultimo bollettino.