VIDEO | Tifoso del Napoli provoca Gian Piero Gasperini: “Anche oggi regalate la partita alla Juve?” (Di sabato 11 luglio 2020) L’Atalanta è pronta ad affrontare la Juventus per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Una partita molto importantissima vista la grandissima posta in palio: se i nerazzurri dovessero battere i bianconeri di Maurizio Sarri all’Allianz Stadium di Torino, salirebbero a quota 69 punti (gli stessi della stagione scorsa), a sole sei lunghezze dal primato solitario. Certo, la Juve è sempre la Juve (forte e con tanti campioni), ma i nerazzurri non sono da meno, visto che arrivano da nove vittorie consecutive tra pre e post Covid 19. oggi però è successo un piccolo episodio tra il mister nerazzurro Gian Piero Gasperini e un Tifoso del Napoli, prima della partenza per Torino. Ecco cosa è ... Leggi su news.superscommesse

