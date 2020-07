VIDEO | Juventus 0-1 Atalanta: la bella rete di Zapata per il vantaggio bergamasco (Di sabato 11 luglio 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juve e della Serie A! Leggi su 90min

Juventus-Atalanta - gol fantastico di Zapata : azione straordinaria (VIDEO) L’Atalanta è in vantaggio. Nel match contro la Juventus, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini partono fortissimo e trovano la rete dello 0-1 grazie ad una grande ...

L'Atalanta è in vantaggio. Nel match contro la Juventus, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini partono fortissimo e trovano la rete dello 0-1 grazie ad una grande ...

Dopo Facebook, Twitter e Instagram, la Juventus sbarca su un nuovo social network, Tik Tok e lancia subito una challenge con protagonisti Dybala e CR7. Negli ultimi anni, la Juventus ha accompagnato alle vittorie sul prato verde una crescita anche ...

