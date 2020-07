VIDEO | Brescia 0-1 Roma: la rete di Fazio per il vantaggio giallorosso (Di sabato 11 luglio 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! Leggi su 90min

FANTACALCIO – Brescia-Roma : gol di Fazio o autogol di Andreacci? (VIDEO) La Roma passa in vantaggio. All’inizio del secondo tempo con il Brescia, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, gli ospiti sfruttano un calcio d’angolo e dopo una mischia confezionano la rete ...

La Roma passa in vantaggio. All’inizio del secondo tempo con il Brescia, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, gli ospiti sfruttano un calcio d’angolo e dopo una mischia confezionano la rete ... Highlights e gol Torino-Brescia 3-1 - Serie A 2019/2020 (VIDEO) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Torino e Brescia, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019 / 2020 . La formazione di Longo vede i fantasmi con la rete di Torregrossa e la zona retrocessione distante solo quattro ...

Gli e tutti i gol del match tra Torino e Brescia, valevole per la trentunesima giornata del campionato di A / . La formazione di Longo vede i fantasmi con la rete di Torregrossa e la zona retrocessione distante solo quattro ... Torino-Brescia - il gol di Zaza : tempestiva la ribattuta dell’azzurro (VIDEO) Il Torino sigla il 3-1 all’Olimpico grazie alla rete di Simone Zaza. Meité riconquista un pallone sulla trequarti e calcia di destro dalla distanza chiamando Joronen alla respinta in tuffo. Il pallone arriva dalle parti di Zaza che con ...

OfficialASRoma : ?? Oltre all'esordio del 28 marzo 1993, in casa del Brescia nel 2002 è arrivata anche la prima tripletta di Francesc… - OfficialASRoma : Da Cesena a Brescia: oggi @LorePelle7 gioca la sua partita numero ?? con la maglia della Roma ???? #BresciaRoma… - OfficialASRoma : ?????? A Brescia è arrivata l'unica tripletta di Gabriel Batistuta in giallorosso ? 10 cose da sapere in vista di… - sportface2016 : #BresciaRoma, il VIDEO del GOL di #Kalinic - AlessMarko : RT @OfficialASRoma: Da Cesena a Brescia: oggi @LorePelle7 gioca la sua partita numero ?? con la maglia della Roma ???? #BresciaRoma #ASRoma… -