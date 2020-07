Victoria e David Beckham, il figlio Brooklyn si sposa con l’attrice Nicola Anne Peltz (Di sabato 11 luglio 2020) Ci saranno presto fiori d’arancio in casa Beckham: il primogenito di Vittoria e David ha pubblicato la notizia dal suo profilo Instagram, con un emozionante post dedicato alla sua futura moglie Nicola Anne Peltz. A soli 21 anni, Brooklyn Beckham sarà presto sposo. Il giovane modello lo ha dichiarato a tutti i suoi ammiratori scrivendo su Instagram quanto si fosse sentito fortunato per aver incontrato Nicola, la splendida attrice americana di soli venticinque anni, famosa per aver recitato nella saga Transformers. Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto sì. Sono l’uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior papà un ... Leggi su dilei

