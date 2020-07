Vertenza Cofaser, Uil Fpl Salerno: “Salviamo i posti di lavoro” (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Quanto successo alle farmacie del consorzio Cofaser insegna che una cattiva gestione, aziendale e politica, rischiano di far fallire anche un’attività che in altre realtà d’Italia resta un fiore all’occhiello. Portare in Tribunale i libri contabili di un consorzio farmaceutico è un record di cui non andare per niente fieri. Peccato a pagarne le spese saranno soltanto i lavoratori“. Così Donato Salvato, segretario generale della Uil Fpl Salerno, interviene sul momento delicato che attraversa il Cofaser, con il Cda che ha chiuso le farmacie per 15 giorni sperando di trovare una soluzione che eviti il default. “Da oltre un anno avevamo dato la giusta soluzione alle amministrazioni comunali di Sarno e Mercato San Severino, facendo leva sui dipendenti ... Leggi su anteprima24

