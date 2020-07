Ustionata bimba di 8 anni, era vicina al papà che bruciava sterpaglie nel giardino di casa (Di sabato 11 luglio 2020) L'ospedale San Filippo Neri, foto d'archivio, Era vicino al papà intento a bruciare delle sterpaglie nel giardino della loro abitazione ad Ottavia. Poi la fiammata, che ha investito i due ... Leggi su romatoday

Notiziedi_it : Ustionata bimba di 8 anni, era vicina al papà che bruciava sterpaglie nel giardino di casa - paolorm2012 : Ustionata bimba di 8 anni, era vicina al papà che bruciava sterpaglie nel giardino di casa - LauraCarrese : RT @romatoday: roma Ustionata bimba di 8 anni, era vicina al papà che bruciava sterpaglie nel giardino di casa - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Ustionata bimba di 8 anni, era vicina al papà che bruciava sterpaglie nel giardino di casa - romatoday : roma Ustionata bimba di 8 anni, era vicina al papà che bruciava sterpaglie nel giardino di casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ustionata bimba

RomaToday

Momenti di paura ad Ottavia, nel quadrante Nord di Roma, per un papà e per la sua figlioletta di 8 anni, rimasti usionati mentre l’uomo bruciava un cumulo di rifiuti in giardino a causa di un liquido ...Stavano bruciando le foglie in giardino quando una fiammata li ha raggiunti. L’allarme per una bimba di 8 anni e il padre è scattato questo pomeriggio in un villino di via Ernesto Ovidi nel quartiere ...