Usa, Trump commuta la sentenza: ex consigliere e amico graziato (Di sabato 11 luglio 2020) Donald Trump ha commutato la sentenza contro il suo ex consigliere e amico Roger Stone, condannato a tre anni e quattro mesi per aver ostacolato le indagini sul Russiagate. La decisione arriva proprio ... Leggi su tg.la7

