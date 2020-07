Usa: Trump annuncia una nuova legge sull’immigrazione (Di sabato 11 luglio 2020) Il presidente degli Stati Uniti starebbe per firmare un ordine esecutivo sull’immigrazione “basato sui meriti” e che includerà anche la legge varata da Obama nel 2012. Donald Trump ha annunciato l’imminente firma di un nuovo provvedimento sull’immigrazione: un sistema “basato sui meriti” – che prevederebbe un “percorso per la cittadinanza” per i cosidetti ‘Dreamers’, i … L'articolo Usa: Trump annuncia una nuova legge sull’immigrazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

