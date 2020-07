USA, record di nuovi positivi: +68mila casi in 24 ore (Di sabato 11 luglio 2020) Gli Stati Uniti continuano ad essere il Paese al Mondo più duramente colpito dalla pandemia di COVID-19 e i dati che vengono comunicati quotidianamente dalle autorità sanitarie sono sempre più allarmanti.Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 68.226 nuovi casi di COVID-19. Un triste record dopo quello raggiunto il giorno precedente, quando i nuovi casi di COVID-19 erano stati 63.200. Il totale dei casi accertati dall'inizio della pandemia ad oggi è di 3.187.270, quasi il doppio del secondo Paese più colpito al Mondo, il Brasile con 1.800.827 casi accertati.Gli USA sono anche il Paese con più decessi legati al COVID-19: 134.117 dall'inizio della pandemia ad oggi, 802 dei quali soltanto nelle ultime 24 ore e 990 nelle 24 ore ... Leggi su blogo

