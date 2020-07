Usa, nuovi dazi sui beni francesi: tassa da oltre un miliardo (Di sabato 11 luglio 2020) L’ufficio del Rappresentante al commercio degli Usa ha svelato le nuove tariffe sui beni transalpini. Non si fermano i lavori per trovare un’intesa prima della loro entrata in vigore. Se la storia recente ci ha insegnato una cosa, questa è l’alto tasso di vendetta che scorre nelle vene di Donald Trump. Il presidente Usa, in … L'articolo Usa, nuovi dazi sui beni francesi: tassa da oltre un miliardo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GrimoldiPaolo : Grazie per la considerazione! In poche ore centinaia di nuovi amici dagli USA. Thanks @DeAnna4Congress @LegaSalvini - repubblica : Le Borse Ue chiudono positive nonostante la paura per i nuovi contagi Usa. Il Btp Futura raccoglie 6 miliardi - beppesevergnini : Negli USA gli aggressivi (prima di destra, ora anche di sinistra) hanno capito come zittire i moderati: spaventando… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus, Usa a due facce: 63mila nuovi casi ma Disney World riapre dopo 4 mesi. In Brasile oltre 70mila vittime [aggior… - paolo77jpm : RT @repubblica: Coronavirus, Usa a due facce: 63mila nuovi casi ma Disney World riapre dopo 4 mesi. In Brasile oltre 70mila vittime [aggior… -