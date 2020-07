Uomini e Donne, Rocco Fredella si sposa e su Gemma Galgani: “Non ho mai digerito quel…” (Di sabato 11 luglio 2020) Rocco Fredella convola a nozze con Doriana Ebbene sì, Rocco Fredella molto presto convolerà a nozze. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha trovato la popolarità grazie alla sua breve realzione con Gemma Galgani. Dopo aver ricevuto una brutta delusione da parte della dama torinese, l’uomo ha deciso di allontanarsi definitivamente dal dating show di Maria De Filippi. E proprio lontano dalle telecamere l’uomo è riuscito a trovare l’amore. La sua esperienza al parterre senior è stata abbastanza turbolenta per via dell’incompatibilità con la piemontese. Fredella in quel periodo le aveva provate tutte pur di conquistare il suo cuore, anche organizzare una ... Leggi su kontrokultura

