Una voce per Padre Pio, scopo solidale lodevole ma un'edizione 2020 incerta tra presente, passato e poca coralità (Di domenica 12 luglio 2020) E' diventato ormai sempre più ripetitivo (e sfiancante) ribadire tutte le difficoltà, in questo periodo, nel riuscire a portare a casa un programma, con tutte le attenzioni e le mancanze che accompagnano la diretta (o la registrazione) di uno show. Quinti sì, ci ripeteremo dicendo che manca il pubblico, che non ci possono essere applausi, che il rischio di una freddezza involontaria c'è. E poi aggiungiamo che non è sicuramente semplice riuscire a condurre un programma per ore con pochi ospiti o senza l'affetto del pubblico in casa. E concludiamo dicendo che è sempre comunque da applaudire la scelta di non abbandonare una tradizione in tv solamente perché si deve convivere con il Coronavirus. Bon.Fatte tutte queste premesse, però, non possiamo obbligatoriamente dare un "6 politico" a ogni programma che ha il coraggio di essere ... Leggi su blogo

