Una Vita, spoiler serale 11 luglio 2020: Carmen e Ramon innamorati (Di sabato 11 luglio 2020) Le Anticipazioni di Una Vita della puntata dell’11 luglio 2020 in onda su Rete 4 in prima serata si focalizzano sulla storia d’amore appena nata tra Carmen e Ramon. La domestica, dopo aver avvisato Genoveva, aveva deciso di lasciare il quartierino visto che non si sentiva amata da Ramon. La certezza era arrivata durante la messa di suffragio in memoria di Trini e Celia, occasione nella quale il Palacios aveva espresso i suoi sensi di colpa nei confronti di Trini. Tuttavia, come abbiamo visto nella puntata di Una Vita in onda oggi, il Palacios si è sentito mancare la terra sotto i piedi quando ha visto la sua Carmen andarsene. Dopo aver letto la lettera si è precipitato da lei, pregandola di restare e ... Leggi su kontrokultura

