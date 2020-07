Una Vita, 11 luglio 2020: anticipazioni puntata di oggi. L’amore tra Carmen e Ramon (Di sabato 11 luglio 2020) Una Vita, 11 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 11 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 13:40. Tra Carmen e Ramon c’è intesa. Da quando l’uomo è tornato a Calle Acacias una delle poche persone che non gli ha voltato le spalle è stata proprio Carmen. Molte sono state le sere che hanno trascorso insieme a parlare e a confidarsi su una panchina del quartiere e proprio lì è scoccato l’amore. La bella domestica però con il tempo si è resa conto che il Palacios non si sarebbe ... Leggi su zon

anticipazioni "Una Vita", puntata dell'11 luglio 2020. Che cosa vedremo nell'appuntamento in prima sera su Rete 4, dalle 21.30? Cinta è rimasta affascinata dalla figura di Victoriano, che intende rappresentarne gli

anticipazioni settimanali "Una Vita", puntata dal 13 al 18 luglio 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola? Emilio interviene in difesa di Cinta, molestata da Victoriano, ma quest'ultimo lo denuncia, con serie

Una vita anticipazioni: doppio appuntamento domenica ma con le repliche Buone notizie per i fans di Una vita che passeranno questa domenica pomeriggio a casa sul divano! La soap spagnola ci terrà compagnia anche il 12 luglio 2020 con ben due episodi. Un pomeriggio all'insegna di Acacias 38! E non potevano

