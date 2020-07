Twitch: il canale dell'esercito americano banna gli utenti che chiedono risposte sui crimini di guerra (Di sabato 11 luglio 2020) Alcune persone hanno recentemente iniziato a inondare di messaggi il canale Twitch ufficiale dell'esercito americano chiedendo in chat la storia ben documentata sui crimini di guerra dell'esercito. Per tutta risposta, i moderatori del canale hanno risposto con il ban.L'esercito americano ha un canale Twitch in cui i membri della sua squadra di eSport occasionalmente trasmettono giochi, e all'inizio di questa settimana l'insider Rod Breslau ha pubblicato una clip che vede l'utente really chill guy chiedere allo streamer quale fosse il suo crimine di guerra preferito, linkando a tal proposito la pagina Wikipedia. In ... Leggi su eurogamer

