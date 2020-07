Trump concede la grazia a Roger Stone. Biden: “Il presidente ha abusato del suo potere” (Di sabato 11 luglio 2020) Trump concede la grazia a Roger Stone. Biden attacca: “Ha abusato del suo potere”. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donald Trump concede la grazia a Roger Stone. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Casa Bianca con l’ex tycoon che ha precisato come l’imputato “ha già sofferto molto. E’ stato trattato molto ingiustamente, così come molti altri in questo caso. Ora è un uomo libero“. E dalla sede del presidente americano hanno aggiunto: “E’ una vittima della bufala russa che ha la sinistra e i suoi alleati nei media hanno perpetuato per anni il tentativo di minare la ... Leggi su newsmondo

