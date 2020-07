Trump annuncia un decreto per la cittadinanza ai “dreamers” (Di sabato 11 luglio 2020) Il Presidente Usa Trump ha annunciato, per il mese prossimo, un decreto sull’immigrazione che apre ai “dreamers”: le dichiarazioni Il Presidente Trump ha annunciato che, entro il mese prossimo, firmerà un decreto sull’immigrazione nel quale sarà contenuta anche una “road map” che consenta ai “dreamers”, gli immigrati portati in America da bambini da genitori clandestini, di iniziare un percorso verso l’ottenimento dei diritti di cittadinanza. A ben vedere, la loro tutela (per scongiurare il rischio deportazione) era stata già garantita da Obama attraverso la ratifica del Daca (Defferred Action for Childood Arrivals); un atto che The Donald aveva tentato di impugnare davanti alla Corte Suprema, ... Leggi su zon

Trump annuncia concessione cittadinanza ai cosiddetti dreamer Ci sarà un percorso per la concessione della cittadinanza ai cosiddetti ' dreamer ', gli immigrati arrivati negli Usa da piccoli con i genitori in modo irregolare

Ci sarà un percorso per la della ai ' ', gli immigrati arrivati negli Usa da piccoli con i genitori in modo irregolare Trump annuncia un percorso per i dreamer ANSA, - WASHINGTON, 11 LUG - Donald Trump ha annuncia to in una intervista alla tv in spagnolo Telemundo che nelle prossime settimane firmerà un ordine esecutivo sull'immigrazione che prevede anche un ...

ANSA, - WASHINGTON, 11 LUG - Donald ha to in una intervista alla tv in spagnolo Telemundo che nelle prossime settimane firmerà un ordine esecutivo sull'immigrazione che prevede anche un ... Usa - amministrazione Trump annuncia il ritiro dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Clamorosa decisione comunicata dal senatore repubblicano Robert Menendez. Gli Stati Uniti, su decisione dell’amministrazione Trump, si ritirano dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a partire da lunedì prossimo. La ...

ilfaroonline : Usa, Trump annuncia il “percorso di cittadinanza” per i #Dreamers - paolovarsi1 : USA, Trump annuncia decreto per l'ottenimento della cittadinanza per i figli dei clandestini USA, Trump annuncia de… - 1970Germano : Trump annuncia un percorso per i #dreamer 'Farà parte di un ordine esecutivo sull'immigrazione - italyaturlarii : Trump annuncia un percorso per i dreamer -