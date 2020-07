Trudeau (di nuovo) nell'occhio del ciclone (Di sabato 11 luglio 2020) Ha assegnato un contratto governativo da 625 milioni a un'associazione che ha poi pagato alcuni suoi famigliari. Leggi su media.tio.ch

OTTAWA - Nuova bufera sul premier canadese Justin Trudeau, la terza dal 2017, questa volta per aver assegnato un contratto governativo da circa 625 milioni di franchi all'associazione benefica "We Cha ...

Si tratterebbe di un contratto da 587 milioni di euro all'associazione benefica "We Charity". Dopo le rivelazioni sui fondi, l'opposizione conservatrice reclama un'inchiesta su eventuali frodi. Nuovo ...

