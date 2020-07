Trotta fa ancora male alla Salernitana: al “Del Duca” vince l’Ascoli, per i campani playoff a rischio (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTre indizi fanno una prova: la cura Dionigi funziona. Terzo risultato utile per il Picchio da quando Davide Dionigi si è seduto sulla panchina bianconera. Dopo il blitz di Cosenza, l’Ascoli torna a far festa al “Del Duca”. Paga dazio la Salernitana di mister Ventura: la zona play-off per la società granata, ora, è a forte rischio. Il match, di fatto, si decide nei primi quindici minuti. Prima Trotta, con un sinistro dal limite, poi Ninkovic, da calcio piazzato, trovano due deviazioni decisive che ingannano Micai. E proprio Micai, sul finire della prima frazione, evita ai campani un passivo ancor più pesante. Ma pronti via e nel secondo tempo è l’ex Benevento Billong a regalare palla a Trotta che si ... Leggi su anteprima24

