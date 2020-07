Trento, encefalite da zecca: vaccinazioni da prenotare al Cup (Di sabato 11 luglio 2020) E’ attivo in Trentino il servizio di prenotazione per la la vaccinazione contro l’encefalite da zecca. Lo comunica l’Azienda sanitaria precisando che è possibile fissare l’appuntamento attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup) dell’Apss in modalità online oppure telefonicamente. La vaccinazione contro la Tbe è gratuita per tutti i residenti in provincia di Trento e non è necessaria l’impegnativa. La modalità più rapida e accessibile 24 ore su 24 – sottolinea l’Apss – è quella della prenotazione online collegandosi al sito www.apss.tn.it > Cup prenotazione online. Dopo l’autenticazione, utilizzando la tessera sanitaria, scegliere l’opzione ‘prenotazione senza ricetta’, scegliere ‘servizio ... Leggi su meteoweb.eu

Dopo lo stop per l'emergenza coronavirus riprendono i vaccini in Trentino: da fine marzo erano state sospese le vaccinazioni dei bambini, tranne quelle dei bambini dal terzo mese fino ai due anni di e ...

TRENTO. E' ufficialmente ripresa l'attività vaccinale in provincia. Dopo la sospensione dovuta all'epidemia da Coronavirus, dunque, i vaccini per l'infanzia, gli adolescenti e gli adulti hanno ricomin ...

