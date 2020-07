Trentino Alto Adige, gigantesca frana a San Vigilio di Marebbe – VIDEO (Di sabato 11 luglio 2020) A causa delle forti piogge e del maltempo, una gigantesca frana si è riversata su San Vigilio di Marebbe, zona del Trentino Alto Adige Già da questa notte, il maltempo si è riversato su tutta la zona alpina e prealpina, colpendo le aree nordorientali del paese. Forti piogge hanno iniziato a colpire il Trentino Alto … L'articolo Trentino Alto Adige, gigantesca frana a San Vigilio di Marebbe – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

