Tragedia nello Sport, morta la campionessa del mondo a soli 27 anni (Di sabato 11 luglio 2020) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. Lara van Ruijven, campionessa del mondo di short track, è morta, aveva solo 27 anni. L'atleta olandese ha lottato per tre settimane all'ospedale di Perpignan, in Francia, dov'era stata ricoverata d'urgenza a causa di un malore. In ospedale, dopo alcuni esami, i medici avevano scoperto che van Ruijven era stata male a causa di un disturbo autoimmune. Lara van Ruijven aveva 27 anni. Dopo la morte dello snowboarder Alex Pullin, il mondo degli Sport invernali è colpito da un'altra tragica notizia. Perché è mancata Lara van Ruijven. (Continua...) L'olandese a giugno con la squadra nazionale era andata sui Pirenei, dove ha avuto un malore durante una sessione di allenamento. Dopo i primi esami le ... Leggi su howtodofor

Tragedia nello snowboard - Alex Pullin muore durante una battuta di pesca subacquea Il mondo dello snowboard è in lutto. Il due volte campione del mondo di snowboard cross, Alex Pullin , è morto a soli 32 anni nel corso di una battuta di pesca subacquea nei pressi di Gold Coast in Australia. Secondo la stampa locale ...

Il mondo dello è in lutto. Il due volte campione del mondo di cross, , è morto a soli 32 anni nel corso di una di nei pressi di Gold Coast in Australia. Secondo la stampa locale ... Tragedia nello sport - trovato morto il campione del mondo : aveva solo 32 anni Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo - Sarebbe stato trovato privo di sensi sott'acqua da un subacqueo che stava facendo un'immersione e poi portato a riva dai bagnini. I paramedici sono poi intervenuti nel tentativo di rianimarlo, ma ...

Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo - Sarebbe stato privo di sensi sott'acqua da un subacqueo che stava facendo un'immersione e poi portato a riva dai bagnini. I paramedici sono poi intervenuti nel tentativo di rianimarlo, ma ... Tragedia nello snowboard - muore a soli 32 anni Alex Pullin Tragedia nel mondo dello snowboard. E' morto Alex Pullin, conosciuto da tutti come "Chumpy", australiano, due volte campione del mondo di snowboardcross. Aveva solo 32 anni. La Tragedia durante una battuta di pesca subacquea in apnea nei pressi di ...

_koyaftnamjoon : la gente che pensa di essere sensibile nello scrivere tweet strappalacrime accompagnati dalla perfomance di santana… - gleescovers : RT @crisscolfereyes: la gente che pensa di essere sensibile nello scrivere tweet strappalacrime accompagnati dalla performance di santana d… - crisscolfereyes : la gente che pensa di essere sensibile nello scrivere tweet strappalacrime accompagnati dalla performance di santan… - PiuValliTV : INCIDENTE E SOCCORSI Quella di questo martedì è stata un'altra giornata drammatica sulle strade della provincia d… - blogsicilia : Tragedia sull'A19, auto invade carreggiata opposta, donna perde la vita nello scontro con un tir -… -