Tottenham-Arsenal (domenica, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 11 luglio 2020) Mikel Arteta ottavo, Jose Mourinho decimo: tra i due si è infilato Sean Dyche pareggiando a Liverpool. Si incontreranno partendo da queste posizioni l’emergente tecnico basco e il veterano portoghese. Si sono viste edizioni migliori di questo sentitissimo derby ma anche peggiori. In fondo stavolta si gioca con qualcosa in palio visto che i due … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Tottenham-Arsenal (domenica, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici - sportface2016 : #PremierLeague Le parole di Josè #Mourinho alla vigilia di #Tottenham #Arsenal - rossi20_rossi : RT @SkySport: ?? LA PREMIER NON È ANCORA FINITA ?? ? 35^ GIORNATA - ADRENALINA PURA ? ? Chelsea, Leicester e Manchester United si giocano la… - SkySport : ?? LA PREMIER NON È ANCORA FINITA ?? ? 35^ GIORNATA - ADRENALINA PURA ? ? Chelsea, Leicester e Manchester United si g… - AlexMCM : #Tottenham #Arsenal #THFC #AFC #PremierLeague North London Derby e #1xBet vi offre una #FreeBet fino a 10€ sulala v… -