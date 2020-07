Tornano a scendere i contagi (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo tre giorni di aumento, piega al ribasso la curva epidemica in Italia. Oggi 188 nuovi casi, contro i 276 di ieri. A pesare, come sempre, il dato lombardo che oggi segna +67 contro +135 di ieri, ma con 4mila tamponi in meno. Spicca anche l'Emilia Romagna con 47 nuovi positivi, seguita dal Lazio con 19 e dal Veneto con 10. Tutte le altre regioni registrano meno di 10 casi. Il numero totale di italiani colpiti da Covid-19 sale a 242.827. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo anche il numero dei decessi, 7 oggi (ieri 12), per un totale di 34.945. Si registrano vittime nelle 24 ore in sole 4 regioni: Lombardia (4), Piemonte (1), Toscana (1) e Liguria (1). I guariti giornalieri sono 306 (ieri 295), che portano il totale a 194.579. Per effetto di questi dati calano gli attualmente positivi, 125 in meno oggi, per un totale che scende a ... Leggi su agi

Coronavirus - i dati Regione per Regione : gli attualmente positivi tornano a scendere Sono 241.956 i casi totali in Italia di persone che hanno contratto il COVID-19 dall'inizio dell'epidemia: di questi, 14.

Sono 241.956 i casi totali in Italia di persone che hanno contratto il COVID-19 dall'inizio dell'epidemia: di questi, 14. Tornano a scendere i nuovi casi - stabili i decessi Ad oggi il totale delle persone che in Italia hanno contratto il coronavirus è di 227.364, con un incremento rispetto a ieri di 665 nuovi casi : ieri i casi in più erano stati 813. Il numero totale di attualmente positivi ...

Ad oggi il totale delle persone che in Italia hanno contratto il coronavirus è di 227.364, con un incremento rispetto a ieri di 665 : ieri i in più erano stati 813. Il numero totale di attualmente positivi ... Coronavirus Lombardia - tornano a scendere le terapie intensive. Zero contagi a Mantova Il report di lunedì 11 maggio fornito dalla Regione Lombardia: i dati sono in linea con quelli dei giorni precedenti. Scoperti 114 nuovi casi in provincia di Milano, di cui 52 nella città. Soltanto 2 i nuovi casi a Cremona

patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Italia: Tornano a scendere i contagi. Nell'ultimo bollettino 188 casi di #coronavirus e 7 morti. - Agenzia_Italia : Tornano a scendere i contagi. Nell'ultimo bollettino 188 casi di #coronavirus e 7 morti. - __jeongyunho__ : raga ma la sabbia nella clessidra sale invece che scendere.. that’s mean che tornano indietro nel tempo (?) #ATEEZ - SmorfiaDigitale : Coronavirus, i dati Regione per Regione: gli attualmente positivi tornano a scen... - zazoomnews : Coronavirus i dati Regione per Regione: gli attualmente positivi tornano a scendere - #Coronavirus #Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano scendere Tornano a scendere i contagi AGI - Agenzia Giornalistica Italia NBA, Oklahoma City Thunder, ottime notizie: Andre Roberson è tornato ad allenarsi

Il 28enne dei Thunder, da oltre due anni alle prese con continui infortuni, è tornato in palestra ad allenarsi con la squadra a Disney World. Un’aggiunta importante per OKC, che ancora non sa se e qua ...

Pino D’Angiò classe 1952, in uno scatto recente. Nell’estate 1980, il tormentone “Ma quale idea”

Ci sono voluti due anni per rintracciare Pino D’Angiò. Tempo fa, Alessandro Dell’Orto (giornalista di “Libero”) l’aveva scovato nel suo rifugio amalfitano, a Conca dei Marini, e inserito nella prezios ...

Il 28enne dei Thunder, da oltre due anni alle prese con continui infortuni, è tornato in palestra ad allenarsi con la squadra a Disney World. Un’aggiunta importante per OKC, che ancora non sa se e qua ...Ci sono voluti due anni per rintracciare Pino D’Angiò. Tempo fa, Alessandro Dell’Orto (giornalista di “Libero”) l’aveva scovato nel suo rifugio amalfitano, a Conca dei Marini, e inserito nella prezios ...