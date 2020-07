Tiki Taka con Piero Chiambretti su Italia1, la certezza (Anteprima Blogo) (Di sabato 11 luglio 2020) Aria di conferma rispetto rispetto all'indiscrezione pubblicata su queste colonne alcuni giorni fa. Il riferimento è al nuovo impegno professionale di Piero Chiambretti nella prossima stagione televisiva sulle reti Mediaset. Blogo retroscena: Piero Chiambretti verso la conduzione di Tiki Taka Cosa farà Piero Chiambretti nella prossima stagione tv? Tiki Taka con Piero Chiambretti su Italia1, la certezza (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 11 luglio 2020 09:56. Leggi su blogo

Archiviata temporaneamente l'idea della Repubblica dei bambini per problemi di budget inerenti al periodo economico difficile che stiamo vivendo a seguito dell'emergenza sanitaria, Piero sarà impegnat ...

