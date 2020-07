Tifoso urla: «Forza Napoli», un dirigente dell’Atalanta reagisce: «Terrone» (Di sabato 11 luglio 2020) Alla partenza verso Torino, l’Atalanta è stata ricevuta da alcuni tifosi del Napoli e un dirigente nerazzurro non è riuscito a trattenere un’offesa Brutto episodio a poche ore da Juventus-Atalanta. Un dirigente dei nerazzurri, alla partenza della squadra verso Torino, ha risposto con un’offesa a un Tifoso del Napoli che aveva urlato: «Forza Napoli» e «La vendete come al solito o ve la giocate?». Il dirigente della Dea non è riuscito a trattenersi ed ha reagito con un: «Terrone». Lo scambio è avvenuto alla stazione di Treviglio, in provincia di Bergamo. L’#Atalanta che urla ... Leggi su calcionews24

chiccacor : RT @Nai1926_: ?? Ecco i civili dirigenti dell' @Atalanta_BC #VERGOGNATEVI #Razzismo ?? | Un dirigente dell'Atalanta che urla 'terrone' e '… - JovaGraziano : RT @aletweetbig: L’#Atalanta che urla “terrone” ad un tifoso che dice “Forza #Napoli”. Video non mio, retweetate. #JuventusAtalanta https:/… - DragoSilva94 : RT @aletweetbig: L’#Atalanta che urla “terrone” ad un tifoso che dice “Forza #Napoli”. Video non mio, retweetate. #JuventusAtalanta https:/… - AAndreafusco1 : RT @aletweetbig: L’#Atalanta che urla “terrone” ad un tifoso che dice “Forza #Napoli”. Video non mio, retweetate. #JuventusAtalanta https:/… - TimothyLovejo11 : RT @aletweetbig: L’#Atalanta che urla “terrone” ad un tifoso che dice “Forza #Napoli”. Video non mio, retweetate. #JuventusAtalanta https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifoso urla VIDEO - "Terrone del c....": dall'Atalanta in partenza insulti allo sfottò di un tifoso del Napoli Tutto Napoli VIDEO - "Terrone del c....": dall'Atalanta in partenza insulti allo sfottò di un tifoso del Napoli

Ennesimo vergognoso episodio di discriminazione territoriale ai danni di un tifoso del Napoli. Nulla di nuovo vi direte, stavolta però il triste 'protagonista' dell'insulto è un membro della società d ...

UN ANNO DOPO

Un gioco scintillante, con due primi tempi europei da urlo a Barcellona e Dortmund, un'organizzazione ferrea e la sensazione di poter strappare finalmente lo scudetto dalle maglie bianconere. Tutto sv ...

Ennesimo vergognoso episodio di discriminazione territoriale ai danni di un tifoso del Napoli. Nulla di nuovo vi direte, stavolta però il triste 'protagonista' dell'insulto è un membro della società d ...Un gioco scintillante, con due primi tempi europei da urlo a Barcellona e Dortmund, un'organizzazione ferrea e la sensazione di poter strappare finalmente lo scudetto dalle maglie bianconere. Tutto sv ...