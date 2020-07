Tifoso del Napoli ‘saluta’ l’Atalanta in partenza per Torino, un tesserato: “Terrone del c***o” (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Offese razziali e insulti ai napoletani. A Bergamo, questa mattina, si è registrato l’ennesimo episodio di discriminazione territoriale. L’Atalanta è in partenza per Torino, dove questa sera affronterà la Juventus nel big match della 32esima giornata di Serie A. Un Tifoso del Napoli, con la maglia N.10, avvicina a Gasperini esclamando: “Forza Napoli”, a questo punto interviene un membro dello staff dei bergamaschi dandogli del “Terrone del Cazzo”. Il VIDEO, pubblicato dalla pagina “Museo di Emozioni Napoli”, sta facendo il giro del web. Tifoso del Napoli (con la maglia N.10) avvicina Gasperini e gli dici ... Leggi su anteprima24

GoalItalia : E’ cresciuto nella Juventus ???? Con l’Atalanta sta facendo meraviglia ?? Gasperini è ora una certezza, chissà che… - CarloCalenda : C’è un capitolo del mio libro che si intitola così. La politica è quella cosa, l’arte di Governo, ma i politici son… - gml73 : RT @BombeDiVlad: ? Ancora un episodio di discriminazione territoriale, un membro dell’#Atalanta ad un tifoso del #Napoli: “Terrone del caxx… - tuttonapoli : VIDEO - 'Terrone del c....': dall'Atalanta in partenza insulti allo sfottò di un tifoso del Napoli - ilgufomilanese : @battitomilan7 Penso di si, ma io intendevo che il tifoso del Napoli ha solo provocato, non mi sembra abbia esternato degli insulti -

Ultime Notizie dalla rete : Tifoso del “Amo il calcio e sono tifoso del Milan” – di Vittorio Volpi ticinolive Conferenza stampa Di Biagio: «Dobbiamo parlare poco. C’è grande amarezza»

Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa: queste le parole del tecnico Gigi Di Biagio, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ...

Premio Nicali-Iren: il trionfo del Motociclismo con Giulio Macchi

GENOVA - Una bella serata con il piacere di potersi “abbracciare” di nuovo. Presso lo show room di Gecar Citroen, in Lungobisagno Dalmazia, si è svolta la Cerimonia del Premio Fotografico “Nicali-Iren ...

Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa: queste le parole del tecnico Gigi Di Biagio, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ...GENOVA - Una bella serata con il piacere di potersi “abbracciare” di nuovo. Presso lo show room di Gecar Citroen, in Lungobisagno Dalmazia, si è svolta la Cerimonia del Premio Fotografico “Nicali-Iren ...