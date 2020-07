Tifoso del Napoli provoca Gasperini, la risposta: “Pedala c******e” (Di sabato 11 luglio 2020) Sabato alle 21.45 l'Atalanta di Gasperini affronterà la Juventus in un match veramente delicato in chiave scudetto. I bergamaschi andranno all'Allianz Stadium per cercare di avvicinarsi ancora di più alle posizioni di vertice del campionato. Lo stesso Gasperini alla partenza verso Torino ha avuto un battibecco con un Tifoso del Napoli.GASP INFURIATO: "PEDALA C*******E"caption id="attachment 990285" align="alignnone" width="300" Screenshot Facebook/captionAlla stazione di Zingonia un Tifoso del Napoli si sarebbe rivolto così all'allenatore nerazzurro: "Mister, dopo 10 anni ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito?". Stizzita la risposta di Gasperini: "Pedala coglione". Ancora più pesanti le parole ... Leggi su itasportpress

Insulti al tifoso del Napoli - è stato il team manager dell’Atalanta [VIDEO] Il team manager dell’Atalanta insulta un tifoso napoletano In un video diventato virale sui social,... L'articolo Insulti al tifoso del Napoli , è stato il team manager dell’Atalanta [VIDEO] proviene da ForzAzzurri.net.

