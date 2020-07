The Batman arriva la serie tv legata al prossimo film per HBO Max (Di sabato 11 luglio 2020) Batman di Matt Reeves darà vita a una serie tv per HBO Max La DC è andata a lezione dalla Marvel ed è pronta a…prender spunto. Non me ne vogliano i fan della DC o quelli della Marvel che si fronteggiano modalità Sparta vs Atene, Pisa vs Livorno, Lazio vs Roma (si scherza) ma le notizie che arrivano dagli USA fanno pensare proprio a questo. WarnerMedia ha infatti deciso di costruire un universo Batman multi-piattofarma e ha ordinato lo sviluppo di una serie tv per HBO Max, la sua neonata piattaforma di streaming presente solo negli USA per ora, legata al mondo del film The Batman di Matt Reeves. Creata da Terence Winter, prodotta da Warner bros e Dylan Clark la serie sarà ambientata nel mondo ... Leggi su dituttounpop

The Batman : in arrivo una serie companion del film su HBO Max Il film The Batman avrà una serie companion che verrà prodotta per HBO Max ed è stata ideata da Matt Reeves e Terence Winter. The Batman , il film con star Robert Pattinson, avrà una serie companion realizzata per HBO Max ...

Il The avrà una che verrà prodotta per HBO Max ed è stata ideata da Matt Reeves e Terence Winter. The , il con star Robert Pattinson, avrà una realizzata per HBO Max ... The Batman : come sarebbe Matthew McConaughey nei panni di Due Facce? Tra i possibili antagonisti del nuovo film di Batman di Matt Reeves, spicca una fan art che mostra un Matthew McConaughey nei possibili panni di Due Facce. Gran parte del cast del film The Batman è già stato annunciato, inclusi alcuni ...

Tra i possibili antagonisti del nuovo film di di Matt Reeves, spicca una fan art che mostra un nei possibili di Due Facce. Gran parte del cast del film The è già stato annunciato, inclusi alcuni ... The Batman sarà incentrato sulla relazione tra Bruce Wayne e Alfred Come ha svelato il suo direttore della fotografia, The Batman sarà incentrato sulla relazione tra Bruce Wayne e Alfred. Il direttore della fotografia di The Batman Greig Fraser ha anticipato nuovi dettagli sul plot del film che, a quanto ...

