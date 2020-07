Tentato omicidio: arrestato 50enne salernitano in Irpinia (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno arrestato un 50enne della provincia di Salerno, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore per i reati di Tentato omicidio e violazioni in materia di armi. Dopo le formalità di rito l’arrestato, già sottoposto a misura di sicurezza, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'articolo Tentato omicidio: arrestato 50enne salernitano in Irpinia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : TENTATO OMICIDIO E VIOLAZIONI IN MATERIA DI ARMI: 50ENNE ARRESTATO - GiusPecoraro : RT @AndreaMarano11: ECCO I RISULTATI...?? Lo hanno insultato per poi investirlo due volte mentre era in bici.Due trentenni individuati dai c… - GaiaTerra3 : RT @AndreaMarano11: ECCO I RISULTATI...?? Lo hanno insultato per poi investirlo due volte mentre era in bici.Due trentenni individuati dai c… - genovapostnews : Tenta di strangolare la fidanzata trascinandola verso il parapetto del balcone: arrestato per tentato omicidio - sunxhazzax : @Ashefake Ah non dovresti sentirti in colpa?secondo me si SI CHIAMA TENTATO OMICIDIO -

Ultime Notizie dalla rete : Tentato omicidio Tenta di strangolare la fidanzata trascinandola verso il parapetto del balcone: arrestato per tentato omicidio Genova24.it Ubriaco arrestato dalla Polizia mentre tenta di strangolare la compagna

La Polizia ha arrestato un 44enne genovese pregiudicato per tentato omicidio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale denunciandolo anche per oltraggio e danneggiamento. Ieri sera, il 44enne si è ...

Violenta sparatoria ai Danisinni a Palermo, i carabinieri arrestano tre persone (VIDEO)

I carabinieri hanno arrestato Antonino Gargano, 42 anni, Davide Gargano, 38 anni, Gianluca Giordano, 28 anni, accusati di rissa, lesioni personali, deformazione dell’aspetto della persona mediante les ...

La Polizia ha arrestato un 44enne genovese pregiudicato per tentato omicidio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale denunciandolo anche per oltraggio e danneggiamento. Ieri sera, il 44enne si è ...I carabinieri hanno arrestato Antonino Gargano, 42 anni, Davide Gargano, 38 anni, Gianluca Giordano, 28 anni, accusati di rissa, lesioni personali, deformazione dell’aspetto della persona mediante les ...