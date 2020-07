Telecronisti Serie A, 32.a giornata: le voci di Sky e DAZN (Di sabato 11 luglio 2020) Nuovo weekend e nuovo turno di campionato di Serie A (il 32°) che non conosce soste dopo il lungo stop per l’emergenza Coronavirus. Si comincerà oggi con i classici tre anticipi del sabato che prevedono in ordine cronologico Lazio-Sassuolo, Brescia-Roma e il big match Juventus-Atalanta. Domani invece si comincerà con Genoa-Spal per poi proseguire con Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna, Udinese-Sampdoria e il posticipo serale molto interessante Napoli-Milan. La 32.a giornata si concluderà lunedì sera con il match tra Inter-Torino. Ricordiamo che tutte le gare si giocheranno a porte chiuse. Telecronisti Serie A, 32.a giornata: le voci di Sky e DAZN Lazio-Sassuolo, sabato 11 luglio ore 17.15 (Sky Sport ... Leggi su news.superscommesse

Juventus-Atalanta - programma e telecronisti Dazn Serie A 2019/2020 Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Atalanta , match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019 / 2020 . All’Allianz Stadium i bianconeri devono rispondere alle critiche dopo la sconfitta con il Milan, ma c’è ...

Il e i su di , match valido per la trentaduesima giornata di A / . All’Allianz Stadium i bianconeri devono rispondere alle critiche dopo la sconfitta con il Milan, ma c’è ... Brescia-Roma - programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Brescia-Roma , match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019 / 2020 . Tutto pronto allo stadio Rigamonti dove arriva la cosiddetta ultima spiaggia per i padroni di casa, costretti a vincere per ...

Il e i su Sky di , match valido per la trentaduesima giornata di A / . Tutto pronto allo stadio Rigamonti dove arriva la cosiddetta ultima spiaggia per i padroni di casa, costretti a vincere per ... Lazio-Sassuolo - programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Lazio-Sassuolo, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. I biancocelesti devono assolutamente riscattarsi dopo i deludenti ko degli ultimi turni, avversario complicatissimo quello ...

