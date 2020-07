Taylor Mega bikini, dea sexy che esce dalla piscina e fisico statuario: «Quanto sei bona!» (Di sabato 11 luglio 2020) Sensualità fuori dal comune e fisico mozzafiato, stiamo parlando della travolgente Taylor Mega. Mentre tutte le altre influencer stanno passando le loro vacanze in Italia, lei è sempre un po’ controcorrente e vola fino a Ibiza, in Spagna. Ovviamente non è da sola, ma con il suo amore storico Tony Effe. L’influencer sta regalando ai suoi followers una serie di foto davvero piccanti, con l’ultima si è davvero superata. Taylor si è fatta conoscere frequentando personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma il suo volto è diventato indimenticabile quando partecipò al Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. Una donna come lei è impossibile da dimenticare. Leggi anche >> Caterina Balivo Instagram mini bikini ... Leggi su urbanpost

Taylor Mega - sempre una garanzia. Giù una spallina - poi l’altra. E tutto fuori Taylor Mega ? Male o bene non fa nulla, l’importante è che se ne parli. Il suo vero nome è Elisa Todesco ed è riuscita a crearsi uno spazio nello showbiz completamente sola e oggi, come lei stessa afferma, si ritiene a capo ...

? Male o bene non fa nulla, l’importante è che se ne parli. Il suo vero nome è Elisa Todesco ed è riuscita a crearsi uno spazio nello showbiz completamente sola e oggi, come lei stessa afferma, si ritiene a capo ... Taylor Mega si sfila il vestitino : fan letteralmente in delirio – VIDEO Taylor Mega si sfila il vestitino : fan letteralmente in delirio come si vede nel VIDEO appena pubblicato dalla bellissima infleuncer. E’, senza ombra di dubbio, una delle donne più apprezzate e corteggiate del panorama televisivo ...

si il : fan in come si vede nel appena pubblicato dalla bellissima infleuncer. E’, senza ombra di dubbio, una delle donne più apprezzate e corteggiate del panorama televisivo ... Taylor Mega nessun dubbio la foto parla chiaro “sta con lui” (FOTO) Taylor Mega: la quarantena ha fatto bene Taylor Mega e Tony Effe sono ritornati insieme, adesso questa è una certezza. Durante la quarantena sono stati nella stessa casa a Milano. Forse per questo hanno scoperto si essere ancora innamorati e ...

mrssberkowitz : spero che taylor mega faccia quantomeno dei bocchini stellari se no tony mi spiace dirtelo ma più che fantino sei q… - p_dicasador : @alfredoferrante @CanettiQueen @_DAGOSPIA_ Dagospia pessimo ultimamente. Presenze fisse: Sgarbi, Taylor mega, feltr… - tempoweb : Il bikini di Taylor Mega è da infarto. Che curve a bordo piscina #taylormega #bikini #tiktok… - MarketMoversit : Taylor Mega truffa del cuscino - cosmosies : @cyanidenymph ma a prescindere che sia taylor sinceramente io sono super oggettiva e valuto molto quello che fanno,… -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega Taylor Mega, attenti a dove mette le mani Il Tempo Paolo Bonolis accusato di razzismo con Ciao Darwin: Marco Salvati interviene

Paolo Bonolis è stato accusato di razzismo da David Adler, il fondatore dell’associazione Progressive International, con il suo programma Ciao Darwin. Marco Salvati, uno degli autori dello show, è int ...

Allo Shada di Civitanova il “Trio de Janeiro” con il maestro Laurenti

CIVITANOVA - Il by night nella Riviera marchigiana entra sempre più nel cuore dell’estate con un altro weekend di divertimento sotto le stelle. Con le previsioni meteo favorevoli. Allo Shada di Civita ...

Paolo Bonolis è stato accusato di razzismo da David Adler, il fondatore dell’associazione Progressive International, con il suo programma Ciao Darwin. Marco Salvati, uno degli autori dello show, è int ...CIVITANOVA - Il by night nella Riviera marchigiana entra sempre più nel cuore dell’estate con un altro weekend di divertimento sotto le stelle. Con le previsioni meteo favorevoli. Allo Shada di Civita ...