Tarro contro Conte: “Voglio sapere i nomi degli esperti. Stato di emergenza solo per fini politici” (Di sabato 11 luglio 2020) “Vorrei sapere i nomi”. Al professor Giulio Tarro non torna proprio la decisione del premier Giuseppe Conte, di voler prorogare lo Stato d’emergenza da coronavirus di altri 6 mesi. Il premier si auto-assegnerebbe pieni poteri fino al 31 dicembre 2020, di fatto quasi un anno intero di procedure democratiche sospese. Tarro, “da virologo”, su Twitter chiede i “nomi e cognomi degli esperti che hanno consigliato a Conte di prolungare uno Stato di emergenza epidemiologica che non esiste, che è solo una invenzione a scopi politici”. La tesi è forte, condivisa ... Leggi su databaseitalia

AtrionlineNews : Giulio Tarro contro Conte - Vincenz90668603 : RT @pbecchi: Giulio Tarro contro Conte: 'Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti' - Coriciki : RT @pbecchi: Giulio Tarro contro Conte: 'Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti' - Carmine13051963 : Giulio Tarro contro Conte: 'Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti' - Carmine13051963 : RT @pbecchi: Giulio Tarro contro Conte: 'Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti' -

Ultime Notizie dalla rete : Tarro contro Tarro contro Conte: «Fuori i nomi. Voglio sapere chi giustifica la proroga di un'emergenza che non... Il Secolo d'Italia Virologo ora inchioda Conte: "Emergenza? Fuori i nomi..."

In merito alla decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di prorogare lo stato di emergenza Coronavirus in Italia fino al 31 dicembre è intervenuto anche il celebre virologo Giulio Tarro.

Giulio Tarro contro Conte: "Stato d'emergenza, voglio sapere i nomi degli esperti"

"Vorrei sapere i nomi". Al professor Giulio Tarro non torna proprio la decisione del premier di Giuseppe Conte, già annunciata, di voler prorogare lo stato d'emergenza da coronavirus di altri 6 mesi.

In merito alla decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di prorogare lo stato di emergenza Coronavirus in Italia fino al 31 dicembre è intervenuto anche il celebre virologo Giulio Tarro."Vorrei sapere i nomi". Al professor Giulio Tarro non torna proprio la decisione del premier di Giuseppe Conte, già annunciata, di voler prorogare lo stato d'emergenza da coronavirus di altri 6 mesi.