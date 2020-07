Svincolo Angri nord, Vicinanza al prefetto: “Chieda al ministro di bloccare la chiusura” (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAngri (Sa) – “Serve fare presto sullo Svincolo autostradale di Angri nord. Ribadisco il mio appello: il prefetto di Salerno chieda al ministero dei Trasporti di bloccare la chiusura del casello storico per i mezzi in entrata ed evitare che la vicenda abbia un seguito giudiziario“. Così Gigi Vicinanza, componente nazionale della segreteria Cisal Metalmeccanici, interviene nuovamente sulla vicenda dello Svincolo della Napoli–Salerno per ora bloccata con un’ordinanza del sindaco di Angri. “Leggo di lectio-magistralis sulla mobilità nell’Agro nocerino sarnese, ma poi si ritorna sempre al punto di partenza e ai litigi verbali tra politici“, ha detto ... Leggi su anteprima24

Angri - incontro in Prefettura per lo svincolo autostradale Tempo di lettura: < 1 minuto Angri (Sa) – Si è tenuta ieri mattina in Prefettura a Salerno l’ incontro tra il sindaco di Angri , Cosimo Ferraioli e la società Autostrade Meridionali SpA, per discutere della chiusura ...

Tempo di lettura: < 1 minuto (Sa) – Si è tenuta ieri mattina in a Salerno l’ tra il sindaco di , Cosimo Ferraioli e la società Autostrade Meridionali SpA, per discutere della chiusura ... Angri - nessun presidio per lo svincolo : il Prefetto convoca tutti Tempo di lettura: < 1 minutoSi ferma la protesta per la chiusura dello svincolo di Angri . Dopo la diffida a società Autostrade Meridionali SpA e l’ordinanza con la quale il sindaco Cosimo Ferraioli ha intimato alla società di ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSi ferma la protesta per la chiusura dello di . Dopo la diffida a società Autostrade Meridionali SpA e l’ordinanza con la quale il sindaco Cosimo Ferraioli ha intimato alla società di ... Angri - procedono i lavori stradali : entro l’estate si completa nuovo svincolo Tempo di lettura: < 1 minutoCon il varo della pensilina della stazione di esazione sono ripresi i lavori di Anas SpA che interessano lo svincolo autostradale di Angri, importante nodo di collegamento tra la SS268 “del Vesuvio” ...

Ultime Notizie dalla rete : Svincolo Angri Svincolo Angri nord, Vicinanza al prefetto: "Chieda al ministro di bloccare la chiusura" anteprima24.it Giugliano, il campione degli imbrogli: aveva intestato 300 auto fittiziamente per non pagare multe e assicurazioni

Gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Angri hanno arrestato un cinquantenne di Giugliano accusato del reato di “falso in atto pubblico” con induzione in errore di un pubblico ufficiale, in ...

Casello Angri Nord, Villani (M5S): “Ognuno si assuma le sue responsabilità”

“Sul casello autostradale di Angri Nord sono stati fatti troppi errori e commesse molte leggerezze, sia da parte dell’amministrazione precedente che da parte dall’attuale amministrazione Ferraioli. Ab ...

Gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Angri hanno arrestato un cinquantenne di Giugliano accusato del reato di “falso in atto pubblico” con induzione in errore di un pubblico ufficiale, in ...“Sul casello autostradale di Angri Nord sono stati fatti troppi errori e commesse molte leggerezze, sia da parte dell’amministrazione precedente che da parte dall’attuale amministrazione Ferraioli. Ab ...