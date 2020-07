Sulle chat dell'orrore si scambiavano video hard con bimbi, suicidi e decapitazioni: denunciati 20 minorenni, il più piccolo ha 13 anni (Di sabato 11 luglio 2020) La polizia postale ha scoperto una chat «degli orrori» tra giovanissimi: 20 minori tra i 13 e i 17 anni, che si sarebbero scambiati immagini «di orribili violenze e con contenuti di... Leggi su leggo

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e delicata attività d´indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di ...

L'indagine è iniziata quando una mamma ha trovato sul telefono cellulare del figlio quindicenne numerosi filmati pedopornografici e si è rivolta alla Polizia Postale. Il più "anziano" del gruppo ha co ...

