Stupro, fermato "Bomba". Ecco chi è il "grande Re" della movida milanese (Di sabato 11 luglio 2020) Francesca Galici Gino Messina, noto come "il Bomba", è finito in manette dopo due anni di latitanza con l'accusa di Stupro: era uno dei PR di Milano più noti della movida di Corso Como Fine corsa per "il Bomba", soprannome di Gino Messina, noto PR degli ambienti dell'elite di Corso Como a Milano, che è stato arrestato giovedì pomeriggio con l'accusa di Stupro dopo due anni di latitanza tra la Costa Azzurra e la Liguria. Ci è voluto tempo per fermarlo e ci sono voluti molti mezzi per individuarlo, un lavoro lungo e certosino da parte degli inquirenti, che hanno lavorato su quelle che sono le debolezze di qualunque latitante: soldi e affetti. Gino Messina ora ha 55 anni e ha trascorso gran ... Leggi su ilgiornale

_SpaceJay___ : @dxdewtf @Michelaarancino Scusa ma per esistere la cultura dello stupro devono essere 10 su 10? Anche uno su 10 dav… - BeatrizGandol10 : @alice_iggi @CorinneFilippo @ThieffTDS @LucaNicotera Sei deficiente? Tu non dovresti lavorare nel centro anti viole… - 1996Daishinkan : @LexieLexotan Stai molto attenta con loro, se possibile non farli entrare dentro casa, un mio amico è stato aggredi… -