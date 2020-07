Stephen King: in arrivo tre film ispirati alla raccolta Se Scorre Il Sangue (Di sabato 11 luglio 2020) Tre racconti contenuti nella raccolta Se Scorre Il Sangue (Sperling & Kupfer, 512 pagine, 20 euro), di Stephen King, otterranno presto delle trasposizioni cinematografiche. A comunicarlo è stato Deadline, che ha anche riportato chi saranno i primi cineasti coinvolti. Se Scorre Il Sangue, pubblicata nel 2020, è l’ultima raccolta dell’autore. Si tratta di un lavoro composto da quattro storie inedite, ovvero If It Bleeds, Mr. Harrigan's Phone, The Life Of Chuck e Rat. I lettori hanno accolto positivamente questa raccolta, che ingloba tutte le caratteristiche delle altre opere del maestro dell’horror. Sappiamo che tre di questi racconti otterranno delle trasposizioni cinematografiche. Mr. ... Leggi su optimagazine

