Stefano De Martino ha messo in vendita ‘Santiago’ per 300mila euro (Di sabato 11 luglio 2020) Ebbene si, anche i vip, dopo una rottura, cercano un modo per disfarsi dei ricordi. Certo, noi comuni mortali siamo abituati a ritrovarci in casa qualche vestito o al massimo qualche gioiello che ci ricorda i nostri ex. Ai vip, invece, succede di dover vendere beni molto più costosi. La coppia Stefano De Martino e Belen Rodriguez tiene banco nel mondo del gossip da quasi dieci anni ormai. Dopo il matrimonio, il figlio Santiago e la prima rottura, quest’inverno li avevamo visti riavvicinarsi e rimettere in piedi il loro sogno di famiglia unita. (Continua...) Santiago era un nido d’amore Scenario del riavvicinamento da favola, prima della definitiva rottura di questi mesi, era stata la barca acquistata da Stefano De Martino e ... Leggi su howtodofor

Stefano De Martino - spunta un dettaglio che confermerebbe il gossip con la Marcuzzi : un fiore In queste ultime settimane a far impazzire le riviste e i siti di gossip è l’inaspettato triangolo Stefano De Martino -Alessia Marcuzzi -Belen Rodriguez. Nonostante le varie smentite dei tre diretti interessati, è emerso un ...

In queste ultime settimane a far impazzire le riviste e i siti di è l’inaspettato triangolo De -Alessia -Belen Rodriguez. Nonostante le varie smentite dei tre diretti interessati, è emerso un ... Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi - una viola riaccende il gossip : ‘che strano giro…’ Cosa sta accadendo realmente tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ? Questo è quello che si sta chiedendo il web ormai da giorni. Solo poche ore fa Belen Rodriguez, ormai lontana sentimentalmente dal suo ex marito aveva espresso il suo ...

Cosa sta accadendo realmente tra De e ? Questo è quello che si sta chiedendo il web ormai da giorni. Solo poche ore fa Belen Rodriguez, ormai lontana sentimentalmente dal suo ex marito aveva espresso il suo ... Emma e Stefano De Martino - i like che fanno sperare in un vecchio amore (Foto) Quello tra Emma e Stefano De Martino è un amore che molti non hanno dimenticato nonostante siano passati un bel po’ di anni, Belen e un figlio per il ballerino (Foto). Tre like di seguito, uno scambio affettuoso su Instagram e i fan ...

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - dailynews_24 : Stefano De Martino, spunta un dettaglio che confermerebbe il gossip con la Marcuzzi: un fiore… - angeliquepoison : RT @Una_Gioia_Mai: Stefano De Martino tradisce Emma con Belen Stefano De Martino tradisce Belen con Alessia Marcuzzi Stefano De Martino tra… - angeliquepoison : RT @magicawaitsforu: Stefano De Martino sveglissimo che fa arrivare per sbaglio i messaggi whatsapp di Alessia Marcuzzi sul tablet mentre c… - FabyP_69 : Cazzarola ?? -