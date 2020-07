Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, una viola riaccende il gossip: ‘che strano giro…’ (Di sabato 11 luglio 2020) Cosa sta accadendo realmente tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Questo è quello che si sta chiedendo il web ormai da giorni. Solo poche ore fa Belen Rodriguez, ormai lontana sentimentalmente dal suo ex marito aveva espresso il suo pensiero sulle voci che circolano in rete, ma pochi istanti fa è spuntato un nuovo dettaglio sulla presunta coppia. Uno strano dettaglio confermerebbe il gossip Da giorni si parla di una tresca che si sarebbe consumata tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. La bomba lanciata da Dagospia, oggi sembra trovare delle fondamenta nonostante smentite da parte dei diretti interessati. L’ultimo tassello riguarda una viola che ha fatto dei giri ... Leggi su kontrokultura

