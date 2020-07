Stato di emergenza. Zingaretti: "PD sta col governo". Lega: "No a poteri speciali al premier" (Di sabato 11 luglio 2020) La proroga dello Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, data quasi per certa ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sta provocando un po' di malumori. La scadenza è attualmente fissata al 31 luglio prossimo, ma i numeri dell'epidemia sono evidenti a tutti e prorogare lo Stato di emergenza fino alla fine dell'anno significherebbe autorizzare interventi tempestivi a suon di DPCM nel caso in cui fosse necessario.Sarà il Parlamento a decidere, come precisato da Conte, e il Partito Democratico è in linea con la posizione del premier. A confermarlo è Stato il segretario dem Nicola Zingaretti:Il PD è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia.Chi, invece, è ... Leggi su blogo

AnnalisaChirico : Davvero il premier Conte pretende ‘pieni poteri’ fino a dicembre? Se vuole prorogare stato d’emergenza spieghi alle… - matteosalvinimi : Con tutti i problemi che gli Italiani stanno affrontando, non è normale che la priorità del governo sia di allungar… - NicolaPorro : I cialtroni del “Contelino” chiedono la proroga dello stato di emergenza. Fortuna che #Capezzone, #MattiaFeltri e… - stikystikazz : RT @stopcensurainfo: Stato d’emergenza, prof. Tarro contro Conte: “Voglio sapere i nomi degli esperti” - GfveGianfra : Almeno il @Quirinale legga DATA FINE STATO DI EMERGENZA NEI PAESI UE ???? 31 luglio(31 dicembre) ???? 30 giugno ???? 24… -