Stato di emergenza, scontro sulla proroga. Conte: “Decide il Parlamento” (Di sabato 11 luglio 2020) Pareva un atto scontato la proroga dello Stato di emergenza per il Coronavirus fino al 31 dicembre annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri, venerdì 10 luglio, da Venezia. Fino a quando ci sarà anche un solo nuovo contagiato si rende infatti necessario procedere seguendo iter più snelli sia per quanto riguarda il settore sanitario, sia per l’approvvigionamento dei dispositivi sanitari. In serata fonti di Palazzo Chigi hanno precisato che, se si procederà in questa direzione, l’intenzione di Conte è di passare per il Parlamento. Nella dichiarazione fatta il 31 gennaio 2020 veniva specificato che era “necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale ... Leggi su tpi

